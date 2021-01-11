В школе № 6 Шелехова специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области завершили эпидемиологическое расследование причин отравления 111 учеников и одного педагога. Санитарные врачи выяснили, что очаг инфекции возник из-за стафилококка.- В школе проведена дезинфекция, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.Напомним, вспышка кишечной инфекции в школе № 6 Шелехова произошла в конце декабря. Сначала с жалобой на отравление и плохое самочувствие к врачам обратились семь школьников. Затем число отравившихся учеников возросло до 111. Помимо этого, острая кишечная инфекция была выявлена у одного преподавателя.- В целом заболевание у всех протекало легко, двое школьников проходили лечение в стационаре, остальные – на дому, - уточнили в минобре региона. – Лабораторные исследования выявили у пяти работников столовой и десяти детей стафилококк .Специалисты Роспотребнадзора установили, что на пищеблоке столовой было несколько нарушений. В частности, нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушения условий их хранения.После вспышки кишечной инфекции в школе продезинфицировали все помещения. К расследованию инцидента подключились следователи СУ СК России по Иркутской области. По решению суда деятельность школы приостановлена до 14 января до полного устранения всех установленных Роспотребнадзором нарушений и полного выздоровления сотрудников пищеблока.- С 11 января ученики школы приступили к урокам, они проходят в дистанционном формате, - отметили в министерстве.