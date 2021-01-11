Новая партия вакцины от коронавируса – 3900 доз – поступила в Иркутскую область сегодня, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, на сегодняшний день всего поступило 4842 дозы отечественной вакцины.Сейчас в Иркутской области от COVID-19 прививают группы риска – врачей, учителей и других медицинских и педагогических работников. По области работает девять прививочных пунктов.- Несмотря на праздничные дни, процесс вакцинации не был прерван. Повторную прививку от COVID-19 нужно делать по графику. Те, кто получили первую дозу вакцины в декабре, сейчас ставят заключительную дозу, - прокомментировал министр здравоохранения региона Яков Сандаков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эксперты предупредили, что третья волна COVID-19 ждет Иркутск к апрелю (Подробности)