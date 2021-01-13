Без социальных сетей свою жизнь не представляет подавляющее большинство россиян – 80%. Даже страшно представить, что будет, если они исчезнут. Что будет, если общение в Сети заблокируют, корреспонденты News.ru спросили у психологов. Специалисты отмечают, что в таком повороте можно ждать, как плюсов, так и минусов.«Без них людей ждёт разрушение многих социальных связей. В частности, на работе. Это может негативно сказаться на процессе подготовки тех или иных совместных проектов», - рассказал социальный психолог. – «Сегодня мир без онлайн-платформ невозможен, так как подавляющей части населения они дают возможность развиваться, самореализовываться, налаживать коммуникации и вести переговоры».Из плюсов специалисты отмечают укрепление семьи, появится больше времени для общения вживую, чтения книг и даже походов. Все это приведет к оздоровлению нации. Среди минусов – депрессия и алкоголизм. Как такой поворот объясняют психологи – читайте здесь.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08