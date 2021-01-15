Восемь автомобилей столкнулись на улице Байкальской в Иркутске. Такое сообщение поступило в дежурную часть полиции накануне в 22.10.«Авария произошла в районе остановки Лисиха», - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области. – «На место сразу выехали экипажи ДПС».Как отмечают полицейские, предварительная версия массового столкновения автомашин такова: водитель одной из них, а именно Мерседеса не справился с управлением.- Он рассказал, что у транспортного средства отказали тормоза, - говорят в пресс-службе МВД Приангарья.Причины ДТП, конечно ,будут проверены сотрудниками ГИБДД. В аварии пострадала пассажирка, находившаяся в одной из иномарок. Ей потребовалась помощь врачей.Читайте также:Проститутка вместе с подельниками ограбила фотографа из Иркутска. Мужчина задолжал «жрице любви» 4 тысячи рублей (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08