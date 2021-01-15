Спасатели Иркутска часто приходят на помощь не только людям, но и животным. Так накануне специалисты вызволили из ловушки двух псов. Собаки провалились в подполье в одной из надворных построек в микрорайне Иркутск-2. Сколько они провели там - неизвестно.- Позвонили местные жители и сообщили, что псы в западне в подполье на улице Серафимовича, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Выехавшие на место спасатели не могли спуститься вниз, лестниц в подполье не было. Решили спасать при помощи веревок. Четвероногих вытянули. Псы, как только оказались на свободе, бросились наутек. Только лапы сверкали.Читайте также:«На его теле было кровавое месиво»: родные покусанного 11-летнего мальчика из Бурятии рассказали о его состоянии. Ребенок перенес многочасовую операцию, теперь его отправляют спецбортом в Москву (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08