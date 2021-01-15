Крупная авария произошла ранним утром, 15 января на 115 километре трассе «Вилюй» в Иркутской области. Около 11 часов там столкнулись Лексус и Тойота Хайлендер. Не обошлось без жертв.- От полученных травм погибли четыре человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме этого, пострадал один 10-летний ребенок. Его госпитализировали.Кто из водителей спровоцировал это страшное ДТП пока неизвестно. Сейчас на месте работают полицейские, которые выясняют все подробности трагедии. Чтобы избежать серьезных аварий, инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на городских дорогах и трассах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДТП с участием восьми машин произошло на улице Байкальской в Иркутске«Авария произошла в районе остановки Лисиха», - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.