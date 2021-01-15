Полицейские выяснили новые подробности страшного ДТП, которое ранним утром, 15 января произошло на 115 километре трассе «Вилюй» под Братском. Напомним, там лоб в лоб столкнулись Лексус и Тойота Хайлендер. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного металла. На месте погибли сразу четыре человека.- В Тойоте находилась супружеская пара из Усть-Кута – 61 летний мужчина, который сидел за рулем и его 67-летняя супруга, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В Лексусе находилась семья из Красноярского края, которая возвращалась домой из Братска. 35-летние супруги погибли. Их 12-летняя дочь с различными травмами отправлены в больницу.Сейчас на месте работают полицейские, которые выясняют все подробности трагедии, и устанавливают виновника.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДТП с участием восьми машин произошло на улице Байкальской в Иркутске (Подробности)