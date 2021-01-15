В поселке Листвянка, который находится на самом берегу Байкала введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления домов. Дело в том, что из-за нарушения ледового покрытия и образовавшихся заторов, вышли из русла река Крестовка и ручей Банный.- Особую опасность река Крестовка представляет для улиц Судзиловского, Островского, Куликова, Кузнецова. – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Там наледью частично подтопило 7 приусадебных участков в пониженной местности. В зону возможного подтопления попадают 7 жилых домов.Сейчас сотрудники местной администрации обследуют дома, участки и дороги. Чтобы найти новые места выхода воды, проводится патрулирование берегов реки и ручья. Известно, что в зоне подтопления живут 25 человек. Для них в готовность привели пункт временного размещения, который находится на базе культурно-спортивного комплекса.- Такое явление происходит в Листвянке каждый год, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. – Местная администрация не приняла меры для предотвращения выхода наледи и подтопления приусадебных участков. Сейчас нужно распилить и разморозить лед по руслу реки и провести чернение ледового покрова.