Житель Ангарска попал в поле деятельности судебных приставов после того, как накопил более полумиллиона долга: 488 тысяч рублей – алименты на содержание ребенка, 13 тысяч «целковых» задолжал за Интернет, а еще штрафы - уголовные и ГИБДД – 7000 рублей за «Оскорбление представителя власти», почти две тысячи за нарушения ПДД.После того, как к специалистам поступил исполнительский лист на взыскание средств, с сибиряком провели беседу, предупредили, что если оплаты не последуют – применят принудительные меры.- Так как гражданин не приступил к оплате задолженности, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника, - рассказала пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области заместитель начальника отдела Марина Боровикова.Также мужчине сообщили, что на регистрационные действия с половиной квартиры в Ангарске, что принадлежит ему, вынесен запрет. Такой «подход» возымел свое действие, ангарчанин в короткие сроки оплатил долги и обещал впредь вовремя перечислять алименты.Читайте также:Автомобиль жителя Иркутска едва не ушел с торгов из-за долга по алиментам. Машину в потоке других транспортных средств вычислил автоматический комплекс \\"Дорожный пристав\\" (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08