В Братске предполагаемый виновник ДТП, в результате которого под колесами «Жигулей» погибли две женщины-пешехода, заключен под стражу. По решению суда, водитель проведет в СИЗО два месяца, пока расследуется уголовное дело, фигурантом которого он стал.- Медицинское освидетельствование подтвердило, что 33-летний мужчина, управлявший автомобилем, и его пассажиры были в момент аварии пьяны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Напомним, смертельная авария произошла поздним вечером 11 января на улице Нагорной. Водитель «Жигулей» сбил пешеходов, которые шли по обочине. Под колеса машины угодили три женщины: мать с совершеннолетней дочкой и еще одна братчанка.В результате ДТП мать с дочерью погибли на месте. Третья пострадавшая с различными травмами находится в больнице. Возбуждено и расследуется уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08