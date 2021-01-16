Трое друзей из Бурятии решили добраться до Северобайкальска по льду Байкала на аэролодке «Фортесс». На полпути к городу, в Чивыркуйском заливе, лодка сломалась. Мужчины принялись ее чинить, но попытка ремонта успехом не увенчалась. Тогда путешественники были вынуждены просить помощи у спасателей.- Получив вызов, с базы Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения выехали два спасателя на вездеходе «Трэкол», - рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.На улице стояли сильные морозы, поэтому, чтобы не тратить время на починку судна, спасателе решили его отбуксировать в близлежащий населённый пункт. Сначала они увезли с места происшествия пострадавших, а затем отбуксировали неисправную лодку до местности Монахово.- Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает, - отметили в БПСО.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08