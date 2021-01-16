Житель поселка Мишелевка Усольского района вместе с товарищем поехал на личном автомобиле в Иркутск. На заснеженной и скользкой дороге мужчина не справился с управлением, и его машина угодила в кювет. Автомобиль, к счастью, не перевернулся, но зато наглухо застрял в сугробе.На улице стоял тридцатиградусный мороз. До позднего вечера водитель и его друг пытались самостоятельно вызволить застрявший в сугробе автомобиль. Все попытки оказались тщетными. Пришлось мужчинам обращаться за помощью в полицию.- Пострадавшие позвонили в дежурную часть и рассказали о случившемся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Оперативный дежурный незамедлительно направил на указанное место экипаж дорожно-патрульной службы.Прибывшие на место происшествия полицейские первым делом посадили двух пострадавших мужчин в свой служебный автомобиль – к этому времени путешественники уже изрядно замерзли. Сами же сотрудники ДПС остановили проезжавший мимо грузовик, водитель которого с помощью троса помог вытащить иномарку из снежного плена.Спасательная операция закончилась благополучно. Мужчины поблагодарили полицейских и водителя грузовика за помощь и поехали дальше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутешественников на аэролодке, застрявших на льду, спасли на Байкале (Подробности)