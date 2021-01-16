Спецборт санитарной авиации из Улан-Удэ, который везет на лечение в московское НИИ 11-летнего мальчика, искусанного стаей бездомных собак, сломался в Сургуте. Вертолет планово сел в этом городе для дозаправки, но в нем была обнаружена неисправность. Теперь, пока судно не отремонтируют, пострадавший мальчик будет временно находиться в местной больнице.Как сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии, ребенка сопровождают мама, заместитель главврача по хирургической части Детской республиканской клинической больницы Бурятии Бато Дондоков и специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита». Мальчика временно госпитализировали в городскую клиническую больницу, для мамы ребенка выделили номер в одной из гостиниц Сургута.- Состояние ребенка стабильно тяжелое, без ухудшений, - рассказал Бато Дондоков. – За ним пристально следят врачи. Мы постоянно ведем переговоры с главным врачом местной больницы Михаилом Курносиковым.Санитарный борт с пострадавшим ребёнком вылетел из Улан-Удэ в Москву накануне, 15 января, в 3.30 ночи. Мальчика повезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после того, как на него напала стая бездомных животных. Собаки едва не растерзали ребенка, покалечив ему голову, спину, руки и ноги.Напомним, агрессивные псы напали на 11-летнего школьника в микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ 12 декабря. Мальчик возвращался домой из школы, когда в нескольких метрах от дома дорогу ему перегородили около пяти собак. Неизвестно, как бы закончилась эта трагедия, если бы на крики ребенка не подоспел 80-летний пенсионер, который оказался неподалеку. Палкой он отогнал разъяренных псов от пострадавшего школьника.С многочисленными рваными ранами мальчика доставили в детскую республиканскую клиническую больницу Бурятии и несколько раз прооперировали. После консультаций с коллегами из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии медики решили для дальнейшего лечения отправить ребенка в столицу.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08