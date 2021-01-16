С начала пандемии коронавируса в Иркутской области диагноз COVID-19 официально подтвержден уже у 45 004 человек. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 259 новых случаев инфицирования. Такие данные приводит оперативный штаб при правительстве региона.При этом, за все время пандемии от COVID-19 вылечилось 39 514 жителей Иркутской области. За сутки из больниц и с амбулаторного лечения было выписано 297 человек. В больницах остается еще 2 539 пациентов.К сожалению, коварная болезнь в Иркутской области каждый день уносит жизни. Так, за минувшие сутки от COVID-19 в регионе умерло десять человек, еще один пациент с коронавирусом умер от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.Всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в Иркутской области умерло 1 518 заболевших. Еще 196 больных коронавирусом пациентов скончались от осложнений, спровоцированных этой инфекцией.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08