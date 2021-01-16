На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» рядом с поселком Мегет, в пяти километрах, столкнулось сразу три автомобиля - БМВ, Лексус и Тойота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Однако точные обстоятельства этой аварии пока не сообщаются. Известно относительно немного.-В результате аварии медицинская помощь понадобилась двум пассажиркам Тойоты, - уточняют имеющиеся на этот час подробности в ведомстве. - Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.В пабликах Иркутска обсуждается, что мелких ДТП на этом участке трассы произошло за сегодняшний день уже достаточно. Вероятно, на ситуацию влияет то обстоятельство, что усилился риск аварий на гололеде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа трассе под Иркутском инспекторы ГИБДД помогли водителю вытащить авто из сугроба (подробности)