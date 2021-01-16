Несмотря на то, что Иркутск - далеко не самый снежный город в Сибири и даже в регионе ( осадков здесь выпадает мало даже относительно западных территорий Приангарья), улицы приходится убирать и чистить во время непогоды. В этот раз, по подсчетам специалистов, этой работой были заняты, более 70 спецмашин. Тротуары чистили 170 рабочих.– По прогнозу синоптиков, снег в Иркутске будет идти 16 и 17 января. Муниципальное предприятие работает в круглосуточном режиме, – рассказал директор МУР «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин. – Напоминаем автомобилистам, что в данных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим. Просим обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города.И слова про скоростной режим - не пустое. В регионе сразу же выросло число аварий, особенно небольших.Где работает специализированная техника, можно посмотреть в онлайн режиме на сайте МУП «Иркутскавтодор» во вкладке «Уборка города онлайн».