Страшная авария произошла днем, 16 января на Качугском тракте, под Иркутском. На 14-километре трассы столкнулись Тойота Марк II и КамАЗ, груженный дровами. Удар был такой силы, что японскую легковушку в прямом смысле разорвало пополам, а КамАЗ оказался в кювете.- Водителя Тойоты с различными травмами доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.В том, кто стал виновником этой крупной аварии, сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз просят автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри автомобиля столкнулись на трассе недалеко от Иркутска (Подробности)Автобус №90 в центре Иркутска въехал в столб, уходя от столкновения (Подробности)На трассе под Иркутском инспекторы ГИБДД помогли водителю вытащить авто из сугроба (Подробности)