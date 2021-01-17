Сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 29-летнего жителя села Баклаши Шелеховского района Руслана Черношкура. Об этом сообщается в официальных аккаунтах поискового отряда «Лиза Алерт Байкал» в соцсетях.Известно, что исчез мужчина 5 января. С этого времени он не выходит на связь и о его местонахождении ничего не известно.Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Был одет: серая горнолыжная куртка, черные горнолыжные штаны, синяя толстовка, черные зимние кроссовки.Все, кто что-либо знает о том, где может находиться мужчина и обстоятельствах его пропажи, могут обратиться в полицию либо к добровольцам отряда «Лиза Алерт».К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08