В одном из садоводств Ангарска неизвестный разбил окно в дачном домике и украл оттуда вещи. Примерная стоимость похищенного имущества составила 35 тысяч рублей. Когда владелец дома обнаружил пропажу имущества, он обратился в полицию.- Оперативниками по горячим следам был задержан 20-летний местный житель, который официально нигде не работает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он признался полицейским в совершении преступления.Оказалось, что в момент кражи молодой человек был сильно пьян. Украденные вещи он планировал продать и купить на вырученные деньги себе еще спиртного.По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Вору грозит до шести лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08