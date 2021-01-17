За последние 24 часа в Иркутской области было выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. На три случая меньше – 254 человека – зафиксировано вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона.Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвержден у 45 261 жителя Иркутской области. Выздоровело за это время 39 768 человек.В больницы Иркутской области с коронавирусом за последние сутки было доставлено 56 человек. Всего, по данным на 17 января, госпитализировано 2 595 пациентов.Еще десять человек скончалось от COVID-19 за сутки в Иркутской области. Всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 умерло 1 528 жителей региона. От заболеваний, не связанных с COVID-19, умерло 196 инфицированных коронавирусом пациентов.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08