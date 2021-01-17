Сотрудник иркутского питомника К-9, промышленный альпинист Артем Саловаров потратил два часа, чтобы снять с дерева кошку в Свердловском районе областного центра. Животное забралось на высоту шестого этажа и жалобно мяукало. Для спасения пушистика пришлось использовать автовышку.- Сначала я сам со страховкой залез на дерево, - рассказал «КП-Иркутск» Артем Саловаров. – Кошка сидела на достаточно тонкой ветке, лезть на нее я не рискнул. Попробовал специальной удочкой накинуть петлю из веревки, но длины не хватало.Пришлось хозяевам животного вызывать автовышку. Забравшись на нее, Артем спугнул кошку с ветки, и та в считанные секунды самостоятельно спустилась на землю.Правда, четверолапая оказалась хитрой – тут же она забралась на другое дерево, пониже. Альпинист снова залез на дерево вслед за кошкой, дотянулся до нее, накинул петлю, сдернул с ветки и посадил в переноску.Проказница благополучно оказалась в руках хозяев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Громко мяукал и звал на помощь: в Бурятии кот помог пожарным найти в дыму хозяина горящего дома (Подробности)