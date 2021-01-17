В ночь на понедельник, 18 января, улицы Иркутска от снега будут убирать 130 сотрудников «Иркутскавтодора» и более 100 спецмашин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.Как рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин, из-за продолжительного снегопада каждую улицу города приходится чистить несколько раз в течение дня. Особенно это касается центральных и магистральных улиц Иркутска, где снежный накат образовывается каждые два часа.- Ночью также будет произведена очистка, в первую очередь, магистральных улиц – Байкальской, Ширямова, Маяковского, Рабочего штаба, Баррикад и других. Также особое внимание уделяется улицам со сложным рельефом. Кроме того, рабочие всю ночь будут вывозить снег, – подчеркнул Михаил Малыхин.Помимо очистки дорог, сотрудники «Иркутскавтодора» убирают снег с тротуаров, лестниц, остановок. Особо скользкие места, при необходимости, посыпают песко-соляной смесью.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08