Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно провели очередной матч в Суперлиге. В Москве бело-синие проиграли лидеру турнирной таблицы «Динамо» со счетом 3:5.При этом первыми счет в матче открыли иркутские хоккеисты. На 27-й минуте вперед нашу команду вывел шведский легионер Мартин Ландстрем. Хозяева льда на это ответили сразу тремя забитыми мячами. Еще до перерыва отличились Владислав Тарасов, Никита Иванов и Янис Бефус.В первой половине второго тайма команды обменялись голами. На мяч динамовца Владислава Тарасова, точным ударом ответил все тот же Мартин Ландстрем. После этого сценарий повторился. Соперники вновь обменялись забитыми мячами. У «Динамо» отличился Янис Бефус, у иркутян Владислав Кузнецов. Отыграть два мяча до финального свистка у нашей дружины не получилось. Победа подопечных Евгения Иванушкина.Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 20 января в Мурманске против местного «Мурмана».