Пробки в Иркутске 18 января утром Яндекс оценивает в 9 баллов. Заторы образовались на Иннокентьевском мосту, перед переправой через реку Иркут – здесь пробка начинается на улице Трактовая. «Стоят» улицы Маяковского, Джамбула, Профсоюзная, Челнокова, Рабочего Штаба в сторону центра города. Есть участки с затрудненным движением на улицах Декабрьских Событий, Байкальская, Баррикад.«Пробки в Иркутске 18 января утром 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 4 баллов».На левом берегу Ангары пробки в Иркутске 18 января утром есть в районе Мельниково, на улицах Академическая, Лермонтова, Старо-Кузьмихинская, Мухиной и Захарова перед плотиной ГЭС. Движение по самой плотине также не свободно.Затруднено движение этим утром и на трактах - Александровском и Качугском. Протяженность затора на последней автодороге уже более 10 километров. Причины пробки неизвестны, ДТП, согласно сервису Яндекс.Пробки, на данном участке - нет.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08