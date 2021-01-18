Несколько дней спасатели в поселке Листвянка пилили лед, устраивали специальную траншею для отведения наледевых вод. Это было необходимо для устранения угрозы жилым домам, участки которых подтопило. Это случилось из-за того, что река Крестовка и ручей Банный вышли из берегов. Как уточнили в МЧС, причиной тому стало разрушение льда в верховьях.Сейчас угроза миновала. Режим повышенной готовности снят. Все благодаря мерам, предпринятыми спасателями.«На реке Крестовке пропилена параллельная траншея длиной 95 метров для отведения наледевых вод», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья. – «Специалисты также пропилили 30 метров льда на ручье, установили согревающий кабель по руслу для протаивания льда».Следить за ситуацией – патрулировать реку и ручей – в дальнейшем будут сотрудники администрации поселка.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08