Внимание, водители! Из-за непрекращающегося снегопада, утром, 18 января в Слюдянском районе для большегрузов и автобусов перекрыли участок трассы Р-258 «Байкал». Для остальных автомобилей движение открыто.- Ограничения введены с 83 по 98 километр, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские еще раз призывают автолюбителей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах. А при плохой погоде, по возможности отказаться от дальних поездок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельное ДТП на Качугском тракте: Тойоту Марк II разорвало пополам после столкновения с КамАЗом (Подробности)Автобус №90 в центре Иркутска въехал в столб, уходя от столкновения (Подробности)На трассе под Иркутском инспекторы ГИБДД помогли водителю вытащить авто из сугроба (Подробности)Водители двух иномарок пострадали в результате ДТП в Братске (Подробности)