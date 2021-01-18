В Иркутске задержан преступник, который в конце декабря снял колеса сразу с нескольких японских автомобилей. Выбирал похититель в основном машины, которые оставляли в одном из дворов жители дома по улице Советская. Он снимал колеса и ставил автомобили на подложенные кирпичи.- Ущерб составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Задержанным оказался 32-летний иркутянин. Он уже признался в кражах колес. Сейчас установлено 3 эпизода. Однако не исключено, что их может быть больше. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Добавим, что все похищенные колеса уже возвращены законным владельцам. Полицейские еще раз советуют автомобилистам, по возможности оставлять свои автомобили на охраняемых стоянках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНес 1,5 километра на руках: участковый в Бурятии спас замерзавшего в поле мужчину (Подробности)