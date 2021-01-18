В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Опасную инфекцию подхватили еще 259 человек. Таким образом, с начала распространения COVID-19 в нашем регионе уже 45 520 зараженных. Госпитализировано на данный момент 2 648 сибиряков. Прирост за сутки составил 53 человека. Такие данные 18 января приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.Увы, за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 9 пациентов. Число умерших составляет уже 1 537. Еще 197 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки – 1 человек.А теперь о приятных новостях. Еще 118 жителей Иркутской области победили болезнь. Всего выздоровевших – 39 886.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Иркутске, последние новости на 18 января: 2648 пациентов лечат в ковидных госпиталях региона (Подробности)Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Иркутске (Подробности)