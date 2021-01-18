Абитуриенты будут сами выбирать — результат какого предмета ЕГЭ они представят в Иркутский государственный университет для поступления в 2021 году. Возможность этого появилась с изменением процедуры поступления в вузы, принятым Минобрнауки России. Подробнее об этом рассказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.— Для зачисления в вуз нужны результаты ЕГЭ, и раньше это был четкий список на каждое направление. Например, на одно — русский язык, математика и физика, на другое — русский, математика и информатика. Теперь же вузы могут устанавливать несколько предметов на выбор, а какие из них предпочтительней — выбирает уже абитуриент.Вообще, существует список требуемых для поступления на различные направления предметов, утвержденный в 2020 году министерством науки и высшего образования РФ. В нем указаны обязательные предметы – их всегда два, и предметы на выбор — их, соответственно, несколько.Мы, то есть Иркутский государственный университет, а еще точнее — каждое учебное подразделение университета, проработали предложенный министерством перечень. По итогу мы оставили абитуриентам на выбор два предмета — это именно те предметы, знание которых необходимо для будущей профессии и которые будут изучаться при дальнейшем обучении.Что дает это изменение в процедуре приема. В первую очередь выигрывают абитуриенты — больше альтернатив. Причем они могут изначально выбрать для сдачи в школе тот предмет ЕГЭ из требующихся для поступления (не учитывая обязательные), который, по их мнению, они лучше знают. А могут, что я советую, сдать ЕГЭ по нескольким предметам, и уже по факту выбрать с лучшим результатом.Кстати, стоит сказать о том, что нужно постараться сдать максимальное количество ЕГЭ. От этого будет зависеть размер скидки на обучение, ведь абитуриент может не пройти на бюджетные места по конкурсу или может быть, что на выбранное направление бюджетных мест нет вообще. Хорошей альтернативой может стать как раз поступление на места с возмещением затрат на обучение (платные).Внимание абитуриентам!Сводная информация о направлениях подготовки и требуемых вступительных испытаниях размещена на сайте ИГУ в специальном буклете для поступающих 2021 (полная информация о поступлении в ИГУ размещена в разделе «Поступающим»).