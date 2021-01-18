Инспекторам ГИБДД 68-летний автомобилист из Братска попался в начале декабря 2020 года. Тогда мужчину остановили за превышение скорости. Чтобы избежать штрафа, водитель предложил полицейскому «договориться» на месте и попытался передать ему 6 тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет еще 50 тысяч.Полицейский отказался брать деньги. Он сообщил о случившемся своему руководству. Нарушителя задержали и доставили в следственный отдел.- Расследование уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу», завершено, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. - Обвинительное заключение направлено в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНес 1,5 километра на руках: участковый в Бурятии спас замерзавшего в поле мужчину (Подробности)Задержан иркутянин, который во дворах снимал колеса с японских автомобилей (Подробности)