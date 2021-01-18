Зимой сидеть дома без света - мало радости, согласитесь. А что поделать? Плановые работы на электросетях никто не отменял. И ремонты бывают, и новых потребителей надо подключать. Но в холодную погоду специалисты стараются по возможности реже отрубать свет в квартирах, и предупреждать заранее. А теперь расскажем про отключения света в Правобережном районе Иркутска 19 января.Так, в некоторых домах на улицах Гагарина и Карла Маркса электричество пропадет совсем ненадолго, да и то ночью, многие даже не успеют этого заметить. А вот в десятках других домов отключения света в Правобережном районе Иркутска 19 января запланировано либо с утра до обеда, либо с обеда до вечера (см.ниже).- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, приносим извинение за доставленные неудобства, - комментируют в Иркутской электросетевой компании отключения света в Правобережном районе Иркутска 19 января.