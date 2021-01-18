Отключения света в Свердловском районе Иркутска 19 января затронут десятки домов. И если в одних электричество буквально на 40 минут выключат ночью, пока все спят, то в других его не будет довольно долго.Так, самые длительные отключения света в Свердловском районе Иркутска 19 января ожидаются в нескольких домах на улицах Доржи Банзарова и Рябикова: с 9 до 21 часа. На некоторых улицах электричества не будет полдня.- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - предупреждает Иркутская электросетевая компания. - Приносим извинение за доставленные неудобства.Отключения света в Свердловском районе Иркутска 19 января - плановые. Напомним, также в этот день запланированы работы на электросетях в Правобережном районе.