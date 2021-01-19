За неделю в Иркутской области «простудились» более девяти тысяч человек. Если быть точно к медикам за помощью обратились 9003 заболевших, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Показатели эти ниже эпидемического уровня.- Среди заболевших 4627 детей, - сообщает Роспотребнадзор Иркутской области. – Прирост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.Есть также и еще одна хорошая новость. В Иркутской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Хотя, по мониторингу прошлых лет, вирусы гриппозной этиологии активно распространяться в регионе начинали примерно в середине января, а единичные случаи встречались уже в декабре.Читайте также:Стало известно, где записать на прививку от коронавируса в Иркутске. Адреса прививочных пунктов опубликовал минздрав Приангарья (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08