Уже в эти выходные Театр народной драмы готов радовать своими спектаклями. В субботу и воскресенье, 23-24 января, иркутяне могут сходить на музыкальную сказку «Василиса Прекрасная». Для возобновления встреч со зрителями актеры выбрали беспроигрышный вариант – то, что давно полюбилось сибирякам. Постановка будет интересна ребятишкам от четырех лет. Она идет на сцене уже 10 лет и каждый раз заслуживает шквал аплодисментов. Ребята увидят Василису Прекрасную, Бабу Ягу, Царя и других интересных и заслуживающих внимания персонажей.Кстати, если вы покупали билеты на этот спектакль весной, но не смогли попасть на него из-за ограничительных мер, они действительны. Только обязательно нужно прийти в театр заранее, лучше за несколько дней.- Их обменяют на новые, где будет указана другая дата, а также место и ряд, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - рассказали в театре.Это касается и сибирской сказки «Косопят - борода до пят». Ее актеры намерены показать 30 и 31 января. Начало спектаклей в 12.00. Не забывайте о том, что в Иркутской области действует масочный режим. Зрители также должны смотреть постановки в масках.Читайте также:В правительстве рассказали, как будут учиться школьники Иркутской области. Это обсудили на оперативном штабе региона (подробности)Стало известно, где записаться на прививку от коронавируса в Иркутске. Адреса прививочных пунктов опубликовал минздрав Иркутской области (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08