День российского студенчества будет отмечаться 25 января. В Иркутске празднику посвятят целую неделю. Состоится ряд мероприятий, в том числе встреча мэра Иркутска Руслана Болотова со студентами.Также 25 января в течение всего дня в областном центре проезд на муниципальном транспорте для всех студентов Иркутска будет бесплатным. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Руслан Болотов. Чтобы воспользоваться такой возможностью, в троллейбусе, трамвае или автобусе нужно будет предъявить студенческий билет.Как отметили в отделе по молодежной политике администрации города Иркутска, абсолютно все учащиеся высших и средних специальных учебных заведений смогут добраться в любую точку города без ограничений.25 января – Татьянин день. Его история связана с основанием Московского университета. Подписанный императрицей Елизаветой 25 января 1755 года (12 января по старому стилю) указ об открытии, стал подарком матери графа Шувалова – Татьяны, – в день ее именин.С тех пор этот день отмечался как день рождения университета, а позже как праздник всех студентов. С 2005 года, согласно Указу Президента Российской Федерации, 25 января в России официально стал «Днем российского студента».