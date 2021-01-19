Пошел на рынок и остался без банковской карты. Новый год жителя Братска в Иркутской области был омрачен – вместо приятных праздничных хлопот пришлось идти в полицию.- Мужчина обратился к нам, сказал, что у него на Центральном рынке украли банковскую карту, - рассказывают в полиции. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что в период с 13 часов 20 минут до 13 часов 35 минут она была использована в нескольких торговых точках для оплаты товара.Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, были установлены подозреваемые – мужчина лет 30 и девушка. Установить их личности сотрудники МВД просят помочь сибиряков.- Молодой человек был одет в темно-синюю шапку, темную куртку, черные брюки и ботинки, - отмечают в МВД Приангарья.Девушка также была в черной верхней одежде, однако, в ее гардеробе имелись яркие детали – объемный розовый шарф, белые сапоги с темными помпонами. Также на подозреваемой были светлая шапка и синие джинсы.КОНКРЕТНОЕсли вы узнали подозреваемых, позвоните в отдел полиции № 2 по ул. Южной, 51 в городе Братске, тел. 8-914-871-05-76 или 02 (102 – с мобильного).