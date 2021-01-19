В Иркутской области за сутки количество случаев заражения коронавирусом возросло на 260. Именно такому количеству заболевших накануне поставили диагноз COVID-19. Всего заразились в Приангарье уже 45 780 человек, радует, что большинство из них уже выздоровели. Накануне число победивших болезнь превысило сорок тысяч, уже 40 142 переболевших.«В больницах остаются 2587 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает Оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу.Увы, за сутки есть новые жертвы. Умерли еще 12 зараженных, только 1 из них по причине иных болезней. Всего с начала распространения в Приангарье коронавируса от него умерли 1548 человек. Еще 198 пациентов с COVID-19 сгубили другие тяжелые заболевания.Читайте также:Стало известно, где записаться на прививку от коронавируса в Иркутске. Адреса прививочных пунктов опубликовал минздрав Иркутской области (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08