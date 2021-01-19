В Иркутской области продолжают обследовать дома 335 серии. Из-за участившихся землетрясений особенно важно понимать, насколько они прочные.- После обследования восемь домов признаны аварийными. Они не отвечают нормам по сейсмостойкости. Эти здания опасны, - сообщается в официальном аккаунте kobzevnasvyazi в Инстаграме. - Пять из них находятся в Усолье-Сибирском, два - в Зиме, один - в Хомутово.Людей нужно расселять и как можно быстрее.В Ангарске и Усолье-Сибирском планируют строить новые многоэтажки для жильцов хрущевок, а в Зиме и Хомутово - небольшие деревянные дома. Чтобы получить больше миллиарда рублей на переселение и снос аварийных зданий, в правительстве намерены входить в действующие жилищные программы.Напомним, в декабре 2020-го в Ангарске снесли первую хрущевку 355 серии. На ее примере изучают, насколько жизнеспособны остальные такие же дома.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08