«329 дней Иркутская областная филармония была без своих любимых слушателей, встречаясь только в социальных сетях. И вот, наконец, мы открываем свои двери!», - радуются музыканты.Открытие учреждения культуры стало возможным после смягчения ограничительных мер, принятых во время пандемии коронавируса. Конечно, не избежать их и сейчас, например, зал может быть наполнен только на 25%, а слушатели обязаны носить маски. Но для поклонников инструментальной музыки это не преграда. Филармония Иркутска начинает свою работу!Первым концертом после такого длительного перерыва станет выступление Губернаторского симфонического оркестра.«В программе – «Valse Triste» и Скрипичный концерт Яна Сибелиуса, а также Сюита №1 Петра Ильича Чайковского», - радует иркутян анонсом филармония Иркутска.Музыкальный вечер намечен на субботу, 30 января. Сейчас в здании идет подготовка, необходимо, чтобы все санитарные нормы во время концертов и приобретения билетов были соблюдены.Читайте также:Первым спектаклем 2021 года в иркутском ТЮЗе станет премьера «Мальчики» (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08