Отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 января, по сообщениям энергетиков, мера неизбежная. Электросети обслуживаются круглый год, тут ничего не поделаешь. Где-то нужен ремонт, где-то новые подключения.- Компания просят жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - сообщают в Иркутской электросетевой компании.Итак, отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 января запланировано на многих улицах. Большой частью, ночью. Днем не будет электричества в некоторых домах по улицам Баумана, Шпачека, Мира, Трактовая и другим.Полный список адресов, где планируется отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 января, ниже.