По данным на 19 января в Иркутской области открыто 18 прививочных пунктов, где можно поставить вакцину от коронавируса. Их число в Приангарье будет только увеличиваться. До конца этой недели прививки станут возможны в городах Тайшет, Нижнеудинск, поселке Усть-Ордынский.- На следующей неделе медицинские кабинеты оборудуют в поселках Жигалово и Качуг, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Не в каждой поликлинике есть необходимые условия для хранения препарата, в этом направлении идет работа.Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сегодня поставила прививку от коронавируса.- Мы ежедневно наблюдаем сводки из наших госпиталей, знаем, насколько тяжело протекает эта инфекция, - пояснила свое решение Валентина Вобликова. - Люди моего возраста занимают 14-15% от числа заболевших, у большинства пневмония. Поэтому я считаю необходимым людям старшего поколения, особенно при наличии хронических заболеваний, вакцинироваться.Напомним, вакцинация от COVID-19 в регионе будет происходить постепенно, как только в область будут поступать необходимые препараты. На данный момент Приангарье получило более 8000 доз вакцины, в первой половине февраля ожидается еще 43 000, в марте – 120 000.Читайте также:Стало известно, где записаться на прививку от коронавируса в Иркутске. Адреса прививочных пунктов опубликовал минздрав Иркутской области (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08