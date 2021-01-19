Новый год позади, но все еще хочется праздника. В Тайшете 20-летний парень попытался украсть из магазина сразу 12 банок красной икры! Запрятал их под одежду и незаметно крался на выход. Наверное, собирался устроить дома роскошное застолье. Но план провалился. Сотрудники магазина заметили вора и нажали тревожную кнопку. Уйти, не заплатив за деликатес, ему не удалось.- Сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с охраняемого торгового центра, - рассказали в Росгвардии по Иркутской области. - Молодого человека задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.Тем временем, в Братске разыскивают преступников, 31 декабря укравших у мужчины на рынке пластиковую карту. Как сообщал сайт kp.ru, чужими деньгами они несколько раз расплатились за новогодние покупки.