Зимой пробки в городе - не редкость, на улицах снежно, автомобилисты едут осторожно. Вот и вечером 19 декабря Иркутск сковали 7-балльные заторы. Как показывает сервис \\"Яндекс.Карты\\", машины стоят, в основном, в центре города. Например, на улицах Карла Либкнехта, 3-го Июля, Партизанская, Красноказачья, Трилиссера, Пискунова, Чкалова, Рабочая, Некрасова, частично на Тимирязева, Байкальской, Карла Маркса, Пискунова и других.Также крупные пробки образовались на Иркутном мосту, на Синюшиной горе, в районе Академгородка, на улице Баррикад. Водителям остается только набраться терпения. Чуть позже, когда большинство иркутян уже доберутся с работы домой, заторы на дорогах пропадут.Кроме того, произошло ДТП на улице Кожова вблизи с пересечением с улицей Седова.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08