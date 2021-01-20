В деревне Куватка Братского района Иркутской области утром 20 января произошла авария на котельной. Произошло отключение теплоснабжения в четырех социально-значимых объектах.- Аварийное отключение в деревне Куватка произошло в 05.54, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Над устранением неисправности уже работает бригада из шести человек на двух спецмашинах.Приблизительное время подключения отопления пока неизвестно. В Иркутске в части домов Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов 20 января также отключено отопление. Но в данном случае прекращение подачи тепла - плановое. Как сообщает Оператор Теплосети Иркутска, в Правобережном районе в батареях просто снизили температура, а отопление по остальным адресам вернется в этот же день не позднее пяти часов вечера (см.таблицу)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08