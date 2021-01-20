Добраться на работу или учебу вовремя, когда весь город стоит в пробках – настоящий квест. Пройти его этим утром придется жителям столицы Приангарья. Пробки в Иркутске 20 января утром оцениваются Яндексом в 8 баллов.«Пробки в Иркутске 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 11 часам достигнут 3 баллов».А пока «стоят» улицы Сурнова, Рабочего Штаба, часть Трактовой, Старо-Кузьмихинской, Лермонтова, Маяковского по направлению к центру города. Особенно трудно с проездом по Иннокентьевскому мосту, не просто будет проехать и по Глазковской переправе, а также плотине ГЭС. Пробки есть на улицах Депутатская, Декабрьских Событий, Тимирязева, 25 Октября, Урожайной и Захарова, есть участки с затрудненным движением на Байкальской и Баррикад.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08