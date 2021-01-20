Минувшая неделя выдалась у жителей Иркутской области неспокойной. Еще бы! Хоть землетрясения последнее время и зачистили, просыпаться от них ранним утром – всегда стресс. Не удивительно, что самым популярным запросом в Сети с 11 по 18 января стало землетрясение в Иркутске 12 января 2021. Иркутяне читали мнения экспертов, интересовались причинами движения земной коры, читали, что делать во время землетрясения. Кстати, афтершоки после мощных толчков 12 января иркутские сейсмологи регистрируют до сих пор.На втором месте в рейтинге интересов сибиряков стала смерть Бориса Грачевского. Что и говорить уход создателя детского киножурнала задела каждого. Кстати, о причинах кончины Грачевского «Комсомолке» рассказал его друг.Также в Сети наши земляки искали производственный календарь на 2021 год и МРОТ – минимальный размер оплаты труда – с 1.01.2021, который, кстати, в Иркутской области увеличился на 5.5%. Еще жители Приангарья интересовались фильмами, компьютерными играми и олимпиадами.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08