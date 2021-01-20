Увидев сообщения в социальных сетях о возможности заработать на бирже, сотню раз подумайте прежде, чем сообщите какие-либо данные или переведете деньги. Вполне вероятно, это могут быть мошенники. На такие «приманки» накануне попались жительницы Иркутска и Усть-Илимска.«33-летняя иркутянка увидела объявление, перешла по ссылке и заполнила анкету, внеся персональные данные», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Через какое-то время ей позвонили, предложили перевести на «брокерский счет» 220 тысяч рублей».Как только мошенники получили деньги, телефон «брокеров» стал недоступен. Женщина отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Еще по одной подобной ситуации сейчас проводится проверка. В нее попала устьилимка. Она перевела псевдоброкерам 130 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08