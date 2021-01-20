О пропаже 20-летней студентки из Иркутска Алимы Дармаевой полицейским сообщил ее взволнованный отец. Мужчина рассказал, что в промежуток времени с 18 по 20 января девушка ушла из дома на бульваре Постышева, 16 и не вернулась. На связь с родственниками она не выходит.В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей студентки. На вид ей 18-20 лет, рост 160 см., среднего телосложения, темные волосы, стрижка «каре». Была одета в темно-серый пуховик.Всех, кто что либо знает о местонахождении Алимы Дармаевой, просят сообщать в ближайший отдел полиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБросилась в горящий дом, но спасти не смогла: 2-летний малыш погиб на пожаре в польской деревне Вершина (Подробности)«Обрел второго отца и братьев»: командир ОМОНа усыновил чеченского мальчика, которого боевики приговорили к смерти (Подробности)