Трех иностранцев осудили в Иркутске за вербовку к террористам. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

В Иркутске приговор суда услышали сразу трое гостей из Средней Азии, которые призывали жителей Приангарья вступать в ряды различных террористических организаций. Троицу вычислили и задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

Итак, первый из преступников - 25-летний безработный искал сообщников, и устанавливал маршруты для проезда в Сирию, где планировал вступить в ряды международной террористической организации. Но сбежать в Арабскую Республику не успел. В мае 2020 наручники на его запястьях захлопнули сотрудники ФСБ. Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима. При этом первые два года он будет отбывать в тюрьме.

Вторым преступником оказался также безработный 28-летний мужчина из Ангарска. Он распространял в соцсетях фото и тексты, в которых призывал к терроризму. За это он отправился за решетку на 3 года.

Наконец, самый большой срок в 16 лет колонии строгого режима (7 из них в тюрьме) получил 28-летний разнорабочий из Иркутска. В 2019 году он связался через интернет-мессенджер с вербовщиками «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация). Затем прошел обучение и получил задание вовлекать в группу новых участников, чем он и занимался с августа 2019 года по февраль 2020-го.

- То, что я связался с террористами, была моя большая ошибка, - сказал на суде мужчина. - Хотелось бы получить срок поменьше. У меня пожилые родители. Надеюсь еще их увидеть. И еще принести пользу обществу.

- Также он отправил террористам 700 долларов, - добавили в пресс-службах УФСБ и прокуратуры Иркутской области. - В феврале 2020 года при задержании у него нашли тактическую экипировку, различные средства связи, инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств.

* Запрещенная в России террористическая организация.