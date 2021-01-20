Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Иркутской области

Записаться на вакцинацию жители Иркутской области могут не только в регистратурах больниц, где открыты прививочные кабинеты, но и не выходя из дома, в режиме онлайн. Выбрать нужную поликлинику, дату и время можно через сайты Госуслуги и кврачу38.рф.

- На сегодняшний день в регион поступило более 14 тысяч доз вакцины, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья. - Ежедневно прививается до 700 человек. На утро 20 января привито 4205 человек одним компонентом, а 1163 человека уже получили оба компонента.

Напомним, эксперты говорят, что иммунитет к коронавируса формируется в течение примерно 40 дней после прививки.

Как сообщал сайт ipk.kp.ru, один из вакцинированных сибиряков рассказал, как чувствует себя после процедуры.

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